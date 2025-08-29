Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:21, 29 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на планы ЕК передать Киеву миллиарды евро из российских активов

Депутат Журова назвала воровством планы ЕК передать Киеву российские активы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Возможная передача Европейской комиссией (ЕК) средств из российских замороженных активов Киеву — это воровство, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Реакцией на планы западных стран она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что ЕК начала разрабатывать схему передачи Киеву почти 200 миллиардов евро из замороженных российских активов для восстановления Украины после окончания конфликта.

«Растрачивать чужие деньги, судя по всему, современная тенденция. В моем понимании, когда такое происходит — это сигнал для людей в других странах, которые хотят куда-то средства перевести, что что-нибудь случится, и любой банк может твои деньги как-то перераспределить, пересмотреть, и гарантий никаких нет. Конечно, это воровство. Одно дело, когда судебные процессы идут, что-то доказывается и передаются деньги, а когда без суда и следствия отдать и все — это не рыночная история», — высказалась депутат.

До этого председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС намерен усилить санкционный режим в отношении России и вскоре представит 19-й пакет «новых жестких» санкций. Она добавила, что Брюссель продолжает работу с замороженными российскими активами, чтобы использовать их в качестве ресурса для восстановления Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Турции назвал еще одну версию компромисса России по Украине

    Мантуров заявил о постепенном восстановлении российского авторынка

    Водитель катафалка не выжил после ДТП на российской трассе

    В России отреагировали на планы ЕК передать Киеву миллиарды евро из российских активов

    Украинского шахматиста лишили звания гроссмейстера за жульничество

    Самолет с 160 пассажирами экстренно сел в российском городе

    Избиение украинцев в московском баре попало на видео

    Селена Гомес опубликовала откровенное фото с девичника

    В Минобороны России перечислили цели групповых ударов по объектам Украины за неделю

    Армия России заняла шесть населенных пунктов в зоне СВО за неделю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости