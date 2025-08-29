В России отреагировали на планы ЕК передать Киеву миллиарды евро из российских активов

Депутат Журова назвала воровством планы ЕК передать Киеву российские активы

Возможная передача Европейской комиссией (ЕК) средств из российских замороженных активов Киеву — это воровство, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Реакцией на планы западных стран она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что ЕК начала разрабатывать схему передачи Киеву почти 200 миллиардов евро из замороженных российских активов для восстановления Украины после окончания конфликта.

«Растрачивать чужие деньги, судя по всему, современная тенденция. В моем понимании, когда такое происходит — это сигнал для людей в других странах, которые хотят куда-то средства перевести, что что-нибудь случится, и любой банк может твои деньги как-то перераспределить, пересмотреть, и гарантий никаких нет. Конечно, это воровство. Одно дело, когда судебные процессы идут, что-то доказывается и передаются деньги, а когда без суда и следствия отдать и все — это не рыночная история», — высказалась депутат.

До этого председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС намерен усилить санкционный режим в отношении России и вскоре представит 19-й пакет «новых жестких» санкций. Она добавила, что Брюссель продолжает работу с замороженными российскими активами, чтобы использовать их в качестве ресурса для восстановления Украины.

