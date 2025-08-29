Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анна Калинская
Завтра
18:00 (Мск)
Ига Швёнтек
US Open (ж)
Гамбург
Сегодня
21:30 (Мск)
Санкт-Паули
Германия — Бундеслига|2-й тур
Лечче
Сегодня
21:45 (Мск)
Милан
Италия — Серия А|2-й тур
Ланс
Сегодня
21:45 (Мск)
Брест
Франция — Лига 1|3-й тур
Валенсия
Сегодня
22:30 (Мск)
Хетафе
Испания — Примера|3-й тур
18:16, 29 августа 2025Спорт

Александр Емельяненко раскрыл свое отношение к алкоголю

Боец Александр Емельяненко заявил, что больше не употребляет алкоголь
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Петров / news.ru / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко раскрыл свое отношение к алкоголю и заявил, что больше его не употребляет. Об этом он рассказал блогеру Станиславу Роженькову, запись беседы опубликована на YouTube.

По словам Емельяненко, он не помнит, в какой момент пристрастился к алкоголю. Боец добавил, что спиртные напитки помогали ему чувствовать себя легче, однако он смог отказаться от их употребления. «Меня просто какой-то непорядочный гражданин научил похмеляться в свое время. В петлю влетаешь и выбраться из нее уже не можешь самостоятельно. Я понял, что у меня нет тормозов. Сейчас спокойно отношусь. Сейчас не пью», — рассказал он.

Ранее президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что Емельяненко проиграл ему пари. Кремлев пообещал подарить спортсмену квартиру, если тот проведет год без алкоголя и в спортивном режиме.

Ранее Емельяненко рассказал о лечении от алкоголизма. «Я ложился в больницы, предоставляли ВИП-палаты, меня капали, назначали процедуры. Потом я выходил, думал: никто не узнает, возьму пивка. И опять все начиналось с того же самого», — заявил боец.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белоусов раскрыл число потерь ВСУ в 2025 году

    Госсекретарь США объявил о закрытии USAID

    Экономика пострадавшей от пошлин Трампа страны сократилась

    Собчак заявила о попытках признать ее иноагентом

    Врач предупредил о смертельной опасности сухой лапши быстрого приготовления

    Фон дер Ляйен увидела в Путине хищника

    Белоусов оценил урон ВПК Украины

    Лукашенко назвал себя самым сильно чувствующим Китай человеком

    Брюсселю диагностировали предел санкционных возможностей

    Фридрих Мерц выступил с прогнозом по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости