Банк России повысил курсы доллара и евро

ЦБ: Курс доллара на 30 августа составит 80,33 рубля

Банк России повысил на 30 августа — 1 сентября курсы доллара, евро и юаня. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

Доллар подорожал с 80,2918 до 80,3316 рубля, а евро с 93,4891 до 94,0479 рубля. Что касается юаня, то его котировки повышены с 11,2382 до 11,2713 рубля.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов спрогнозировал, что ожидаемое снижение ключевой ставки вовсе не обязательно должно привести к девальвации рубля. По его словам, экономика оживет, что означает также и укрепление национальной валюты.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал нынешний курс рубля невыгодным государству и бизнесу. Депутат полагает, что следует вернуться к 100 рублям за доллар. Такой шаг даст возможность отечественным товарам конкурировать с импортными.

Кроме того, есть прогнозы, что к осени 2025 года курс доллара вырастет до 85-90 рублей, а евро — до 95-100 рублей.