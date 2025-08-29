Мир
09:59, 29 августа 2025

Белый дом напомнил о работе Трампа в McDonald's

Белый дом поздравил американцев с Днем труда фотографией Трампа в McDonald's
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Win McNamee / Getty Images

Белый дом опубликовал фотографию президента США Дональда Трампа во время его «работы» в сети McDonald's, тем самым поздравив американцев с предстоящим Днем труда, который в 2025 году будет праздноваться 1 сентября. Пост опубликован в социальной сети Х.

На фотографии изображен американский лидер, махающий из окна выдачи заказов McDonald's. В Белом доме подписали снимок фразой «День труда почти наступил» и добавили эмодзи с изображением американского флага.

20 октября 2024 Трамп в ходе своей предвыборной кампании испытал себя в роли работника McDonald's в Пенсильвании. Он надел фартук, готовил картошку фри и передавал заказы клиентам в автокафе.

Трамп объяснил свой поступок тем, что его на тот момент конкурент от Демократической партии Камала Харрис солгала и никогда не работала в McDonald's. После своего «рабочего дня» он заявил, что поработал в ресторане быстрого питания на «15 минут больше, чем Камала».

