Число пострадавших при атаке ВСУ на Орловскую область возросло

Орловский губернатор Клычков: Четыре человека пострадали при атаке ВСУ на регион

Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Орловскую область возросло. Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

«Уточненная информация по ночным вражеским атакам — количество пострадавших увеличилось до 4 человек. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщил губернатор.

По его словам, в регионе в результате атаки оказались повреждены один многоквартирный дом, два частных дома и хозяйственная постройка, а также транспортные средства. Клычков напомнил жителям, что запрещено снимать и публиковать кадры с информацией о работе систем противовоздушной обороны, повреждении гражданских объектов, а также местах дислокации российских военных.

ВСУ атаковали Орловскую область в ночь на пятницу, 29 августа, над регионом перехватили два летательных аппарата. Изначально сообщалось, что в результате атаки пострадал один человек, также были повреждены четыре здания. В сети появились кадры с моментом взрыва в регионе.

Помимо Орловской области, ночью 29 августа ВСУ атаковали еще восемь регионов. Под удар также попали Брянская, Тверская, Рязанская, Тульская, Курская, Калужская и Новгородская области, а также Крым.