Дегтярев фразой «место занял кривоногий бразилец» оценил лимит на легионеров в РПЛ

Дегтярев: Причина ужесточения лимита на легионеров в игровом времени россиян

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что ужесточение лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) связано со снижением количества игрового времени у российских футболистов. Его слова приводит ТАСС.

По словам Дегтярева, после резкого ослабления лимита в 2020 году игровое время россиян сократилось сначала на десять, а к настоящему времени уже на 40 процентов. Министр отметил, что место российских игроков в командах заняли иностранцы. «Кто-то не получил практики, чье-то место занял какой-то кривоногий бразилец или еще кто-то, это же страшно», — отметил он.

Глава Минспорта добавил, что с сезона-2026/27 планируется постепенное ужесточение лимита до формата «пять легионеров на поле и десять в заявке», чтобы повысить игровое время для российских футболистов и улучшить их развитие.

Ранее РБК изучил влияние лимита на легионеров в РПЛ на количество игрового времени российских футболистов. Исследование показало, за десять лет лимит практически никак не сказался на игровом времени россиян.

До этого Дегтярев фразой «лед тронулся» описал переговоры о допуске россиян на мировые турниры. Министр отметил, что много встреч и переговоров проходит в закрытом режиме, и предварять события пока не стоит.