14:08, 29 августа 2025Спорт

Дегтярев фразой «лед тронулся» описал переговоры о допуске россиян на мировые турниры

Министр спорта Дегтярев о допуске россиян на мировые турниры: Лед тронулся
Юлия Герасимова (редактор)
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что в обсуждении вопроса о допуске российских спортсменов к международным турнирам намечен прогресс. Его слова приводит ТАСС.

Дегтярев отметил, что много встреч и переговоров проходит в закрытом режиме, и предварять события пока не стоит. «Работаем тихо, непублично, на уровне всех международных организаций, в том числе и Международного олимпийского комитета (МОК). Лед тронулся, но не будем опережать события», — заявил министр.

Дегтярев отметил, что решение по допуску российских спортсменов может быть принято на исполкоме МОК 18 сентября. Если вопрос не рассмотрят тогда, следующая возможность будет в декабре, но Россия надеется успеть к осени.

Ранее Дегтярев высказался о перспективах выступления отечественных спортсменов на Олимпийских играх. По его словам, не стоит рассчитывать на прорыв на Играх-2026, но на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе сборная готовится поехать в полном составе.

В данный момент некоторые международные спортивные федерации возвращают российских спортсменов на турниры в нейтральном статусе. Отстранение россиян началось с февраля-марта 2022 года. На летних Олимпийских играх 2024 года в Париже выступили 15 отечественных спортсменов под нейтральным флагом. Представители командных видов спорта не были допущены.

