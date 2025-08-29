Изучено влияние лимита на легионеров в РПЛ на игровое время россиян за последние 10 лет

РБК: Лимит на легионеров не помог увеличить игровое время россиян в РПЛ

РБК изучил влияние лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) на количество игрового времени российских футболистов. Результаты исследования доступны на сайте издания.

Был взят временной отрезок за последние 10 лет — с сезона-2015/2016. Исследование показало, что лимит практически никак не сказался на повышении игрового времени россиян.

В качестве примера журналисты привели сезон-2015/2016, в котором на поле должны были находиться пятеро россиян, и прошлый сезон, в котором достаточно трех футболистов с российским паспортом. Игровое время российских футболистов в обоих сезонах примерно одинаковое.

5 августа министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал, что с сезона 2026/2027 в российском футболе начнется ужесточение лимита на легионеров. Он заявил, что в идеале на поле должны находиться не более пяти иностранцев, а в заявке — десять.