Депутат Чепа обвинил ЕК в двойных стандартах из-за критики ударов по «Дружбе»

Удары Украины по гражданским объектам, школам и больницам, Европа не замечает, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на критику Европейской комиссией (ЕК) ударов Киева по нефтепроводу «Дружба» в России.

Ранее официальный представитель органа Ева Гринчирова заявила о том, что он не должен подвергаться ударам, так как является частью европейской энергетической безопасности. Она также указала, что ЕК обсудила этот вопрос с властями в Киеве.

«Мы понимаем, что санкции, которые европейцы, американцы выставляют против нас в связи с событиями на Украине либо с какими-то другими событиями вообще на протяжении нескольких десятков лет — они все играют в коммерческих интересах и, конечно, политических интересах этих стран», — обозначил Чепа.

Депутат обвинил Запад в двойных стандартах. Если где-то что-то мешает интересам стран, то они снимают санкции, уточнил парламентарий. В качестве примера он привел зерновые сделки и льготы по удобрениям.

Европейцы кричат о том, что устроят России блокаду, при этом покупают российские нефтепродукты из Индии, так как они дешевле, чем другие на рынке, добавил Чепа.

Все это энергетическая безопасность Европы, потому что без российского газа, без российской нефти Европа просто так с ее сегодня неустойчивой экономикой не выживет. Поэтому мы слышим такие заявления Алексей Чепа депутат Госдумы

«Удары по гражданским объектам, по энергообъектам, по школам, по больницам, по гражданским лицам, целенаправленные удары по скорым — это не замечает Запад. Когда мы предлагали остановить удары по энергообъектам — об этом европарламентарии не говорят. Здесь, конечно, это затрагивает полностью интересы Венгрии, Словакии», — поделился собеседник «Ленты.ру».

В дальнейшем Украина испугается наносить дальнейшие удары по нефтепроводу «Дружба», полагает он, так как во многом зависит от Венгрии и Словакии, получая оттуда электроэнергию и газ.

14 и 22 августа ВСУ атаковали нефтепровод «Дружба», через который Россия поставляет нефть в Венгрию и Словакию, тем самым вызвав осуждение Будапешта и Братиславы.