09:46, 29 августа 2025Спорт

Фитнес-тренер рассказала о пользе упражнения «ласточка»

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Freepik

Фитнес-тренер Ольга Яблокова раскрыла пользу упражнения «ласточка» и дала советы по правильной технике его выполнения. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам специалиста, упражнение развивает баланс, силу и координацию тела. Яблокова добавила, что «ласточку» можно включить в любую тренировочную программу.

Тренер также рассказала о том, как правильно выполнять «ласточку». «Исходное положение стоя, ноги на ширине таза. Руки опущены вдоль тела. Перенесите вес тела на правую ногу и чуть согните коленный сустав. Держите таз в нейтральном положении — тазовые кости на одной линии. Наклоняйте корпус плавно вперед и одновременно поднимайте левую ногу вверх, выпрямив ее в колене. Когда корпус и левая нога будут параллельны полу, вытяните руки в стороны для баланса. Тело должно образовать прямую линию. Проверьте, чтобы не было сильного прогиба в поясничном отделе», — заявила Яблокова.

Ранее Яблокова назвала упражнения, которые опасно выполнять полным людям. По ее словам, это бег и прыжковые упражнения.

