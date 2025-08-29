Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Huawei впервые обогнала Apple

CR: Huawei стала главным поставщиком умных часов в мире и впервые обогнала Apple
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Albert Gea / Reuters

Китайская корпорация Huawei вышла на первое место по мировым поставкам умных часов. Об этом сообщается в отчете Counterpoint Research (CR).

Во втором квартале 2025 года Huawei вышла на первое место по поставкам умных часов. Компания завершила квартал с долей 21 процент, показав годовой рост 52 процента. На втором месте оказалась Apple, которая получила долю 17 процентов. Ниже расположились Xiaomi, Imoo и Samsung. Аналитики отметили, что китайский IT-гигант впервые обогнал Apple в этом рейтинге.

Также в отчете говорится, что рынок смарт-часов показал рост восемь процентов. Поставки выросли впервые за последние пять кварталов. «Глобальное возрождение было обусловлено устойчивым ростом потребительского спроса на умные часы, особенно на китайском рынке», — заметили аналитики.

Успех Huawei в CR объяснили широким ассортиментом гаджетов, представленных в ценовом диапазоне 100-400 долларов (8-32 тысячи рублей). Также компания расширяет свое присутствие в Европе, на Ближнем Востоке и Африке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Снижение показателей Apple и Samsung показывает, что одной лишь лояльности к бренду уже недостаточно», — заметил заместитель директора CR Дэвид Наранджо. По его словам, потребители ожидают от производителей носимых гаджетов внедрения инновационных функций.

В середине августа в корпорации Huawei заявили, что их операционная система (ОС) HarmonyOS сравняется по популярности с Android и iOS. В компании рассказали, что потратили 10 миллиардов юаней, чтобы мотивировать разработчиков создавать приложения для HarmonyOS.

