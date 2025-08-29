Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:26, 29 августа 2025Россия

Каспийский трубопроводный консорциум расследует причины утечки нефти в Черном море

КТК: Причины утечки нефти в Черном море выясняются
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) расследует причины утечки нефти в Черном море, об этом сообщает РИА Новости.

Там пояснили, что разрыв соединения рукава от выносного причала к танкеру произошел при разливе топлива во время погрузки, однако это происходит в автоматическом режиме, чтобы минимизировать последствия. Причины самого ЧП выясняются.

Объем нефти, попавшей в воду во время ЧП на морском терминале КТК под Новороссийском, составил около 30 кубометров. На данный момент разлив локализован, угрозы распространения нет.

Консорциум на неопределенный срок приостановил работу одного из причальных устройств ВПУ-2, через шланги которого проводилась погрузка на танкер перед происшествием.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский регион потрясла трагедия: мать умерла на могиле бойца СВО, а вскоре умер и его брат. Он не дождался помощи врачей

    МИД Румынии вызвал посла России из-за Украины

    В США раскрыли подробности о поставляемом Украине оружии

    Семейная пара привезла в Чехию более 800 украинцев ради получения их пособий

    Каспийский трубопроводный консорциум расследует причины утечки нефти в Черном море

    Зеленского обвинили в эскалации конфликта на Украине

    Два человека пострадали при атаке ВСУ на российский регион

    Канцлер ФРГ заявил о нахождении страны в состоянии конфликта с Россией

    В России установили порядок определения минимальных цен на табачную продукцию

    В российском городе начался крупный пожар

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости