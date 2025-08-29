Каспийский трубопроводный консорциум расследует причины утечки нефти в Черном море

КТК: Причины утечки нефти в Черном море выясняются

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) расследует причины утечки нефти в Черном море, об этом сообщает РИА Новости.

Там пояснили, что разрыв соединения рукава от выносного причала к танкеру произошел при разливе топлива во время погрузки, однако это происходит в автоматическом режиме, чтобы минимизировать последствия. Причины самого ЧП выясняются.

Объем нефти, попавшей в воду во время ЧП на морском терминале КТК под Новороссийском, составил около 30 кубометров. На данный момент разлив локализован, угрозы распространения нет.

Консорциум на неопределенный срок приостановил работу одного из причальных устройств ВПУ-2, через шланги которого проводилась погрузка на танкер перед происшествием.

