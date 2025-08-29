Бывший СССР
Лукашенко назвал себя самым сильно чувствующим Китай человеком

Лукашенко: Никто в мире так не понимает и не чувствует Китай, как я
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никто в мире так не понимает и не чувствует Китай, как он. Его слова передает Telegram-канал «Пул Первого».

По его словам, республика «никогда не предаст Китай» и всегда будет благодарна за оказанную ей экономическую помощь. Он также рассказал, что при общении с представителями США всегда говорит им, что Китай «нельзя поставить на колени».

Ранее Лукашенко высказался о своем авторитарном стиле правления. «Не хотелось бы управлять авторитарно, по-диктаторски (...) Но пока не получается», — сказал он.

До этого он заявил, что белорусские крестьяне справились с посевной кампанией и хорошо работали во многих регионах республики. Он отдельно отметил, что работникам удалось завершить посевы до начала сентября.

