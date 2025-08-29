Мантуров заявил о постепенном восстановлении российского авторынка

Мантуров: Ключевая ставка ниже 15 % будет ритмичнее стимулировать продажи машин

Правительство РФ видит постепенное восстановление российского автомобильного рынка, но все будет зависеть от дальнейшего снижения ключевой ставки — если она опустится ниже 15 процентов, это будет более ритмично стимулировать продажи. Об этом в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

По его словам, власти в этой связи намерены по возможности с учетом текущей ситуации поддерживать потребителей и оказывать содействие отечественным производителям. В числе мер помощи последним зампред правительства назвал отсрочку уплаты утильсбора, дающую компаниям возможность «иметь льготные оборотные средства на сотни миллиардов рублей, не прибегая к достаточно дорогому кредитованию».

Ранее в августе, на фоне падения продаж и массового ухода автозаводов на четырехдневку глава Минпромторга Антон Алиханов пообещал направить дополнительно 10 миллиардов рублей на поддержку льготного автокредитования.

Тем временем представители крупнейшего российского автопроизводителя по-прежнему не испытывают оптимизма от ситуации. Вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами «АвтоВАЗа» Сергей Громак отметил на этой неделе, что снижение ключевой ставки до 18 процентов годовых пока особо не повлияло на авторынок.

В сентябре эксперты и участники рынка ожидают нового снижения ключевой ставки, допуская ее корректировку до 16-17 процентов.