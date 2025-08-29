Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:24, 29 августа 2025Экономика

Мантуров заявил о постепенном восстановлении российского авторынка

Мантуров: Ключевая ставка ниже 15 % будет ритмичнее стимулировать продажи машин
Дмитрий Воронин

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Правительство РФ видит постепенное восстановление российского автомобильного рынка, но все будет зависеть от дальнейшего снижения ключевой ставки — если она опустится ниже 15 процентов, это будет более ритмично стимулировать продажи. Об этом в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

По его словам, власти в этой связи намерены по возможности с учетом текущей ситуации поддерживать потребителей и оказывать содействие отечественным производителям. В числе мер помощи последним зампред правительства назвал отсрочку уплаты утильсбора, дающую компаниям возможность «иметь льготные оборотные средства на сотни миллиардов рублей, не прибегая к достаточно дорогому кредитованию».

Ранее в августе, на фоне падения продаж и массового ухода автозаводов на четырехдневку глава Минпромторга Антон Алиханов пообещал направить дополнительно 10 миллиардов рублей на поддержку льготного автокредитования.

Тем временем представители крупнейшего российского автопроизводителя по-прежнему не испытывают оптимизма от ситуации. Вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами «АвтоВАЗа» Сергей Громак отметил на этой неделе, что снижение ключевой ставки до 18 процентов годовых пока особо не повлияло на авторынок.

В сентябре эксперты и участники рынка ожидают нового снижения ключевой ставки, допуская ее корректировку до 16-17 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Турции назвал еще одну версию компромисса России по Украине

    Названы сигнализирующие о деменции изменения вкусовых предпочтений

    Мантуров заявил о постепенном восстановлении российского авторынка

    Водитель катафалка не выжил после ДТП на российской трассе

    В России отреагировали на планы ЕК передать Киеву миллиарды евро из российских активов

    Украинского шахматиста лишили звания гроссмейстера за жульничество

    Самолет с 160 пассажирами экстренно сел в российском городе

    Избиение украинцев в московском баре попало на видео

    Селена Гомес опубликовала откровенное фото с девичника

    В Минобороны России перечислили цели групповых ударов по объектам Украины за неделю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости