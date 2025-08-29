Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:30, 29 августа 2025Забота о себе

Названы семь безобидных на первый взгляд признаков серьезного сбоя в организме

Врач Кайван Хан назвал изменения в работе кишечника поводом для обследования
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: eakasarn / Shutterstock / Fotodom

Любые изменения в работе кишечника должны стать поводом для обследования, уверен врач общей практики Кайван Хан. Безобидные на первый взгляд признаки серьезных заболеваний он назвал в беседе с HuffPost.

По словам Хана, запор или понос чаще всего возникают из-за съеденной накануне пищи, но также могут быть симптомами хронических заболеваний, таких как синдром раздраженного кишечника, непереносимость глютена, геморрой, рак желудка или кишечника.

Также о серьезном сбое в организме говорит необъяснимая потеря веса — более пяти процентов за 6-12 месяцев. Хан объяснил, что это может быть симптомом диабета, болезней щитовидной железы, расстройства пищевого поведения или ряда онкологических заболеваний. Заподозрить рак также можно при усталости, которая не проходит после отдыха, но такой же симптом бывает при хронических инфекциях и болезнях сердца.

Материалы по теме:
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
3 июня 2025
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
27 апреля 2025

Хан призвал не откладывать визит к врачу, если часто и сильно болит голова, есть одышка, особенно в покое, а также в случае появления любых опухолей и припухлостей. Изменения на коже, новые родинки или пятна, по словам врача, тоже являются поводом для обращения к специалисту.

Ранее стоматолог Хосе Тодескан Жуниор предупредил, что у людей, которые грызут ногти, могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. По его словам, такая привычка грозит потерей зубов и проблемами с височно-нижнечелюстным суставом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Безответственно преступная миграционная политика». В России бьют тревогу из-за региона, который «превратился в этнический анклав»

    Поставки российского газа в Китай резко выросли

    Трамп лишил Харрис государственной охраны

    Стало известно о готовности Индии ответить на пошлины США

    Раскрыта тайна загадочного древнего черепа

    В Госдуме назвали сроки проработки законопроекта о запрете скрывающей лицо одежды

    В МИД оценили отношения с дружественной страной после заявлений ее лидера о Киеве и Баку

    Звезда «Папиных дочек» рассказала о попытке мошенников обмануть ее

    Одесские военкомы не смогли войти в открытую дверь и упустили уклониста

    Кадыров показал уничтожение «Ахматом» укрытия ВСУ в Харьковской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости