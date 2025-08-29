Забота о себе
12:29, 29 августа 2025Забота о себе

Названы сигнализирующие о деменции изменения вкусовых предпочтений

Нейропсихолог Айелло назвала переедание признаком лобно-височной деменции
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

Нейропсихолог Марилена Айелло назвала признаки пищевого поведения, которые сигнализируют о развитии лобно-височной деменции. Ее слова приводит HuffPost.

Айелло указала, что у людей с этим диагнозом могут кардинально меняться вкусовые предпочтения. По ее словам, некоторые начинают есть только определенные продукты и отказываются от другой еды. В других случаях, продолжила специалистка, они начинают есть несъедобные предметы или воруют из чужих тарелок. Кроме того, Айелло добавила, что нередко у пациентов с этим диагнозом замечают склонность к перееданию.

Исследовательница отметила, что перемены в пищевом поведении могут быть связаны с изменениями в работе вегетативной нервной системы, которая влияет на то, как мозг оценивает голод, аппетит и насыщение. «Повреждение гипоталамуса может привести к потере тормозных сигналов, что вызывает переедание», — объяснила нейропсихолог.

Эксперт добавила, что при лобно-височной деменции меняются не только пищевые привычки, но и характер человека. Он может вести себя неадекватно или экспрессивно, у него ухудшаются речь, мышление, память, возникают трудности с подвижностью, а также с контролем кишечника и мочевого пузыря.

Ранее эндокринолог Екатерина Янг назвала продукты, которые снижают риск деменции. Так, по ее словам, таким эффектом обладает брокколи.

