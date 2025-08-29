Масштабы нефтяного разлива вблизи Новороссийска оценили

Росприроднадзор: Разлив нефти вблизи Новороссийска локализован

Угрозы распространения нефтяного разлива вблизи Новороссийска нет. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора.

Как заявили в Росприроднадзоре, разлив нефти локализован. На место происшествия выехали специалисты ведомства, взяты пробы воды. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются, также выясняется точный объем попавших в море нефтепродуктов.

Нефть вылилась на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском. Разлив произошел после разрыва грузового шланга при погрузке на турецкий танкер. В момент аварии никто не пострадал. После случившегося консорциум приостановил работу причального устройства, через которое производилась погрузка. Срок его запуска не уточняется. На территории морского терминала ввели режим чрезвычайной ситуации.