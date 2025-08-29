Забота о себе
20:27, 29 августа 2025Забота о себе

Ненавидящая воду спортсменка перешла на пиво и рассказала о полученном результате

Daily Mirror: Спортсменка Лори Чик отказалась от воды и перешла на пиво и кофе
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: freepik

52-летняя американка Лори Чик отказалась от воды и перешла на пиво для восполнения водного баланса и электролитов после активных тренировок. О полученном результате для здоровья она рассказала Daily Mirror.

Американка призналась, что ее часто критикуют обычные люди и врачи, но она уверена, что ее организму подобный рацион не вредит. По словам женщины, она находится в прекрасной физической форме, занимается триатлоном и недавно успешно прошла эстафету Iron Man, преодолев более 90 километров. «Когда я говорю, что не пью воду, на меня смотрят так, будто я призналась в преступлении. Люди в шоке, некоторые смеются, а другие смотрят так, будто у меня выросла вторая голова», — поиронизировала спортсменка.

Женщина утверждает, что с детства ненавидела воду, предпочитая ей газированные напитки. Став взрослой, она не поменяла мнения. Это привело к тому, что ее дважды забирали из спортзала в больницу из-за обезвоживания.

После этих случаев Чик решила разработать собственный питьевой режим. Утром она пьет три чашки кофе, затем воду с фруктовыми вкусами и поллитра пива. «Вопреки мифам, кофе действительно способствует гидратации. Как и пиво, ведь в нем есть вода. Моя стратегия более индивидуальна», — уверена спортсменка.

Ранее врач-кардиолог Андрей Кондрахин предупредил, что употребление чая, кофе и алкоголя, особенно в жару, увеличивает риск обезвоживания. По его словам, в некоторых случаях это может спровоцировать летальный исход.

