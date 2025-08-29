Из жизни
19:33, 29 августа 2025Из жизни

Обезьяна устроила денежный дождь

В Индии обезьяна украла деньги и решила раздать их прохожим
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В Индии обезьяна обокрала мужчину и устроила денежный дождь. Об этом сообщает Times of India.

Инцидент произошел в городе Арая, штат Уттар-Прадеш, и попал на видео. Обезьяна украла сумку с деньгами у прохожего — учителя Рохиташа Чандры, приехавшего оформлять сделку с землей. Поскольку мужчина покупал участок, у него в сумке были наличные — всего 80 тысяч рупий (около 73 тысяч рублей). Воровка вскрыла сумку, забралась на дерево и решила раздать добычу — она стала бросать вниз купюры номиналом 500 рупий. Начавшийся денежный дождь привлек внимание толпы, люди бросились собирать разлетающиеся деньги.

Чандра умолял людей вернуть ему честно заработанные деньги, но смог собрать только 52 тысячи рупий (47 тысяч рублей). Остальные 28 тысяч (16 тысяч рублей) пропали безвозвратно. На видеозаписи показано, как некоторые люди смеются и подбирают деньги. Часть купюр застряла на ветках деревьев, а некоторые порвала обезьяна.

Ранее сообщалось, что в Таиланде обезьяна украла телефон у туристки и сделала селфи. Происшествие попало на видео.

