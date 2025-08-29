Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анна Калинская
Завтра
18:00 (Мск)
Ига Швёнтек
US Open (ж)
Гамбург
Сегодня
21:30 (Мск)
Санкт-Паули
Германия — Бундеслига|2-й тур
Лечче
Сегодня
21:45 (Мск)
Милан
Италия — Серия А|2-й тур
Ланс
Сегодня
21:45 (Мск)
Брест
Франция — Лига 1|3-й тур
Валенсия
Сегодня
22:30 (Мск)
Хетафе
Испания — Примера|3-й тур
17:18, 29 августа 2025Спорт

Пловец-чемпион раскрыл реакцию иностранцев на победы россиян на ЧМ-2025

Чемпион мира по плаванию Колесников: Иностранные спортсмены настроены дружелюбно
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Климент Колесников (в центре)

Климент Колесников (в центре). Фото: Edgar Su / Reuters

Двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников рассказал о реакции иностранных спортсменов на победы членов российской сборной во время чемпионата мира по водным видам спорта (ЧМ) 2025 года в Сингапуре. Его слова приводит Metaratings.

Спортсмен отметил, что иностранные спортсмены дружелюбно относились к российским пловцам и поздравляли их с победами. «Многие ребята из нашей сборной в хороших отношениях с иностранными спортсменами, так же и в обратную сторону», — заявил Колесников.

Ранее Колесников сравнил отношение к плаванию в России и США. Спортсмен отметил, что российские пловцы в большей степени зависят от господдержки и вынуждены бороться за место в сборной.

3 августа Колесников стал чемпионом мира в плавании на спине на дистанции 50 метров, а также завоевал золотую награду в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. Турнир прошел с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские и белорусские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нефть вылилась в море во время ЧП на морском терминале

    Умер художник Игорь Николаев

    Гендиректора «Башспирта» обвинили в превышении полномочий и убытках на 103 миллиона рублей

    В России ответили на озвученные Зеленским блоки гарантий безопасности для Украины

    Путин и Си Цзиньпин попьют чай

    Золото снова преодолело отметку в 3500 долларов

    В России предложили новые санкции против водителей машин с иностранными номерами

    В Кремле анонсировали подписание «Газпромом» важных соглашений в Китае

    Каллас рассказала о размещении украинских военных производств в Европе

    Стало известно о планах Путина после визита в Китай

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости