20:22, 21 августа 2025Спорт

Чемпион мира Колесников сравнил отношение к плаванию в России и США

Климент Колесников: В России не формируется плотный поток пловцов, как в США
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Двукратный чемпион мира Климент Колесников сравнил отношение к плаванию в России и США. Его слова приводит РИА Новости.

«Работа в плане маркетинга у нас отстает. Контрактов у спортсменов практически нет, спонсоры идут к более интересным видам спорта», — заявил Колесников. Спортсмен отметил, что российские пловцы в большей степени зависят от господдержки и вынуждены бороться за место в сборной.

«Многие завершают карьеру, так и не реализовав свой потенциал. Из-за этого у нас выстреливают единицы, а не формируется плотный поток, как, например, у американцев», — резюмировал он.

19 августа Колесников рассказал о зарплате в сборной России. По его словам, пловцы зарабатывают больше ста тысяч рублей в месяц. Позднее ему ответил комментатор Дмитрий Губерниев, посчитавший, что в России «в целом жизнь тяжелая как факт». Кроме того, он сравнил уровень жизни в России и Сингапуре, где прошел чемпионат мира по водным видам спорта-2025, и отметил, что в азиатской стране люди живут лучше.

Колесников на Олимпийских играх-2020 взял серебро на дистанции 100 метров на спине, а также бронзу на стометровке вольным стилем. Кроме того, россиянин стал двукратным чемпионом мира на ЧМ в Сингапуре: он взял золото на дистанции 50 метров на спине, а также в комбинированной эстафете 4 по 100 метров.

