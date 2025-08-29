Россия
11:57, 29 августа 2025

Российский губернатор ответил на претензию со словами «вы бухаете постоянно»

Губернатор Федорищев: Спокойно отношусь к слухам о злоупотреблении алкоголем
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал данные о том, что он злоупотребляет алкоголем, и заявил, что относится к таким слухам спокойно. Об этом он заявил в интервью, которое опубликовано на сайте Sovainfo.ru.

«Вячеслав Андреевич, планируем поехать на интервью с блогерами и журналистами. Наверное, могут задать какой-нибудь провокационный вопрос про то, что — я читал где-то в Telegram-канале — вы бухаете постоянно», — спросили у губернатора.

В ответ на это Федорищев рассказал, что он обсуждал с супругой, как реагировать на подобную негативную информацию о нем, которая распространяется в сети. Жена сказала губернатору, что «очень много негатива по отношению к людям, которые работают на госслужбе, это можно пережить».

Глава региона добавил, что пропускает подобные нападки через юмор, но не уважает тех, кто распространяет фейковую информацию. Федорищев связал ее с «контрдавлением некоторых недружественных структур».

Ранее Федорищев опубликовал рэп собственного сочинения. Глава региона рассказал, что записал мини-альбом из четырех треков в 2013 году. В нем содержались разные по настроению песни, а опубликованный им трек — «Начало» — один из немногих позитивных, добавил Федорищев.

Федорищева назначили на пост губернатора в мае 2024 года —  он заменил Дмитрия Азарова, который руководил Самарской областью с 2017 года. На момент назначения он оказался самым молодым губернатором России.

