Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:40, 29 августа 2025Мир

Российский посол назвал цель западных санкций

Посол Моргулов: Целью западных санкций является вбить клин между Россией и КНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Цель западных санкций состоит в том, чтобы вбить клин между Москвой и Пекином. Эти страны считают рестрикции абсолютно нелегитимными, рассказал посол РФ в КНР Игорь Моргулов, пишет РИА Новости.

«Цель таких незаконных ограничений — сдержать экономическое и технологическое развитие России и Китая, добиться нерыночными методами необоснованных конкурентных преимуществ для своего бизнеса», — отметил он.

По словам посла, Китай и Россия «с полным на то основанием рассматривают западные санкции как абсолютно нелегитимные».

На днях глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новые антироссийские санкции. По ее словам, вместе с этим продолжается работа с замороженными российскими активами, чтобы способствовать обороне и восстановлению Украины.

Помимо этого, стало известно, что Европейский союз намерен ввести новые вторичные санкции против партнеров России. Кроме того, ограничения должны коснуться нефтегазового и финансового секторов РФ, а также импорта и экспорта российских товаров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Китае рассказали о неожиданном подарке Путина Пекину

    Эксперт оценил шансы на спасение пропавшего в Босфоре российского пловца

    Российский посол рассказал о возможности восстановления диалога с Польшей

    В России высказались о возможности воздушного перемирия с Украиной

    Женщина попыталась изнасиловать пожилого мужчину в ресторане на глазах у его жены

    Названо оптимальное время суток для секса в зависимости от возраста

    ВСУ отступили на десять километров на некоторых участках Харькова и ДНР

    Российские пилоты побили рекорд по высоте полета на тепловом аэростате

    В российском регионе сбили четыре беспилотника

    Криминалист оценил версию с побегом пропавшего пловца Свечникова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости