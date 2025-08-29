Из жизни
17:37, 29 августа 2025Из жизни

Скандальный политик заявил о способности на глаз ставить диагноз детям

Министр здравоохранения США Кеннеди-младший стал ставить детям диагнозы на глаз
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Thomas Machowicz / Reuters

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший заявил, что может на глаз поставить диагноз ребенку. Об этом сообщает New Republic.

Скандальный политик рассказал, что обладает способностью по внешнему виду определять у незнакомых детей так называемые «митохондриальные нарушения». Выступая перед публикой, Кеннеди описал свой диагностический метод так: «Я знаю, как должен выглядеть здоровый ребенок. Я смотрю на детей, когда иду по аэропортам, когда иду по улице, и я вижу этих детей, которые страдают от митохондриальных нарушений, от воспаления — это можно определить по их лицам, по их движениям и по отсутствию у них социальных навыков».

Кеннеди ведет последовательную кампанию против доказательной медицины. Возглавив Министерство здравоохранения, Кеннеди-младший заменил независимых медицинских экспертов в консультативном совете по вакцинам на известных противников вакцинации. Во время недавней вспышки кори в Техасе он рекомендовал заболевшим принимать витамины вместо вакцины MMR (от кори, паротита и краснухи), эффективность которой научно доказана. Основой его политики стал отчет Make America Healthy Again, который, как выяснилось, частично основан на несуществующих исследованиях.

Что именно имеет в виду Кеннеди, говоря о «митохондриальных нарушениях», неизвестно. Возможно, он имеет в виду митохондриальные заболевания, приводящие к нарушениям энергетических функций в клетках организма. Все они являются врожденными, а их развитие не связано с вакцинами или образом жизни.

Ранее сообщалось, что у Роберта Кеннеди-младшего нашли опасного паразита. По утверждению политика, червь забрался ему в голову и съел часть его мозга.

