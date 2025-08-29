Наука и техника
Раскрыт необычный вред сигаретных фильтров

Фильтры для сигарет назвали бесполезными для здоровья, но вредными для экологии
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Фильтры для сигарет не снижают вред курения, но негативно влияют на окружающую среду. Об этом ученые Университета Массачусетса в Амхерсте (США) заявили в колонке для журнала The Conversation.

Специалисты Джонатан Ливингстон-Бэнкс и Джейми Хартманн-Бойс отметили, что фильтры для сигарет получили широкое распространение в 1950-х годах. «Спустя более 70 лет мы знаем, что фильтры не снижают вред. На самом деле они могут усугубить некоторые риски», — отметили авторы.

В материале говорится, что фильтры создают видимость снижения вреда от табачного дыма и продуктов горения. Также сигареты без фильтра, как правило, назвали более резкими и менее приятными на вкус. «Запрет на сигаретные фильтры развеет иллюзию безопасности сигарет с фильтром и поможет снизить популярность этой привычки», — заметили ученые. Также они раскрыли необычный вред от курения сигарет с фильтром — экологическое загрязнение.

Ливингстон-Бэнкс и Хартманн-Бойс заметили, что фильтры создают из ацетата целлюлозы. Этот вид пластика не разлагается и не распадается на микропластик. Парадоксально, но, в отличие от других пластиковых изделий, фильтр не приносит никакой пользы.

«Запрет фильтров не положит конец курению в одночасье и не устранит пластиковое загрязнение. Но это был бы значимый и символичный шаг», — заключили специалисты.

Ранее китайские ученые выяснили, что табак может оказывать противоположное действие на здоровье при разных диагнозах. Так, курение снижает воспаление при язвенном колите.

