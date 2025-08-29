Раскрыт необычный вред сигаретных фильтров

Фильтры для сигарет назвали бесполезными для здоровья, но вредными для экологии

Фильтры для сигарет не снижают вред курения, но негативно влияют на окружающую среду. Об этом ученые Университета Массачусетса в Амхерсте (США) заявили в колонке для журнала The Conversation.

Специалисты Джонатан Ливингстон-Бэнкс и Джейми Хартманн-Бойс отметили, что фильтры для сигарет получили широкое распространение в 1950-х годах. «Спустя более 70 лет мы знаем, что фильтры не снижают вред. На самом деле они могут усугубить некоторые риски», — отметили авторы.

В материале говорится, что фильтры создают видимость снижения вреда от табачного дыма и продуктов горения. Также сигареты без фильтра, как правило, назвали более резкими и менее приятными на вкус. «Запрет на сигаретные фильтры развеет иллюзию безопасности сигарет с фильтром и поможет снизить популярность этой привычки», — заметили ученые. Также они раскрыли необычный вред от курения сигарет с фильтром — экологическое загрязнение.

Ливингстон-Бэнкс и Хартманн-Бойс заметили, что фильтры создают из ацетата целлюлозы. Этот вид пластика не разлагается и не распадается на микропластик. Парадоксально, но, в отличие от других пластиковых изделий, фильтр не приносит никакой пользы.

«Запрет фильтров не положит конец курению в одночасье и не устранит пластиковое загрязнение. Но это был бы значимый и символичный шаг», — заключили специалисты.

