16:09, 29 августа 2025Спорт

Состоялась жеребьевка основной стадии Лиги Европы

ПАОК Чалова сыграет с «Лиллем» и «Сельтой» в основной стадии Лиги Европы
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка основной стадии Лиги Европы сезона-2025/2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Греческий ПАОК, за который выступают россияне Федор Чалов и Магомед Оздоев, сыграет с французским «Лиллем», испанской «Сельтой», израильским «Маккаби» из Тель-Авива, швейцарским «Янг Бойз», норвежским «Бранном» и болгарским «Лудогорцем».

Всего в жеребьевке приняли участие 36 команд, каждая из которых проведет восемь матчей против восьми разных соперников. Восемь лучших команд основной стадии напрямую выйдут в 1/8 финала, а команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в дополнительном плей-офф. Матчи первого тура пройдут 24-25 сентября.

Российские клубы не допущены до участия в Лиге Европы. Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций представители страны могут проводить только товарищеские матчи. Такие же ограничения наложены на национальную сборную.

    Все новости