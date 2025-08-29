В Китае рассказали о неожиданном подарке Путина Пекину

Sohu: Путин удивил Китай неожиданным подарком перед визитом в Пекин

Российский президент Владимир Путин вскоре отправится в Китай, он примет участие в саммите ШОС в сентябре. Как пишет издание Sohu, политик в преддверии визита в страну преподнес Пекину приветственный подарок.

Как утверждается, речь идет о заявлении главы «Ростеха» Сергея Чемезова, который ранее сообщил о готовности Москвы поставить Китаю российские авиадвигатели. По словам аналитиков, для Пекина это стало сюрпризом.

«Интригующим нюансом стал тот факт, что непосредственно перед отъездом президента РФ Владимира Путина Россия преподнесла КНР значительный приветственный подарок», — сказано в статье.

Подобный шаг указывает на готовность Москвы углублять сотрудничество с КНР. При этом в ответ Россия ожидает определенных действий со стороны Китая, считают эксперты.

Ранее в МИД КНР рассказали, что визит Путина в Пекин говорит о решимости России и Китая защищать итоги Второй мировой войны (ВМВ). До этого стало известно, что президент проведет четыре дня в Китае — с 31 августа по 3 сентября.

Также уточнялось, что на праздничные мероприятия в честь 80-летия победы Китая над Японией прибудут 26 лидеров стран, включая президента России.