В России высказались о возможных темах обсуждения во время визита Путина в Китай

Депутат Журова: В Китае Путин будет обсуждать двустороннее сотрудничество

Президент России Владимир Путин во время визита в Китай вряд ли будет широко обсуждать украинский конфликт, предположила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. По ее мнению, более актуальными темами станут экономическое и военное сотрудничество.

«Путин в Китае точно будет обсуждать встречу с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, какие-то вопросы по Украине. Но вряд ли это как-то значимо повлияет на урегулирование конфликта. Более актуальными темами в Китае станут вопросы экономики, политического сотрудничества — вот что действительно важно обсудить с китайцами», — подчеркнула политик.

Она не исключила, что политики могут коснуться украинского конфликта в рамках обсуждения участия Китая в гарантиях безопасности для Украины, которое рассматривается как один из возможных вариантов.

«Но дело в том, что Китай не будет для Европы какой-то весомой стороной. Америка, например, может на них давить, Китай — нет. Они считают, что Пекин на нашей стороне, поэтому не рассматривают его как потенциального гаранта. Так что в первую очередь будут обсуждаться именно разные варианты сотрудничества двух наших стран», — заключила Журова.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй прокомментировал предстоящий визит Путина в Китайскую народную республику (КНР). По его словам, эта поездка станет важным шагом для двусторонних отношений Москвы и Пекина.