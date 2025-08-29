Путешествия
Отдохнувший на Шри-Ланке россиянин попал в больницу с неизвестной болезнью

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Ajit Wick / Shutterstock / Fotodom

Двух туристов из России госпитализировали после возвращения со Шри-Ланки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, один из отдохнувших в стране Южной Азии россиян попал в больницу с неизвестной болезнью. 37-летний Александр пожаловался на озноб, температуру и ломоту в суставах. Медики оценили его состояние как средней тяжести.

Уточняется, что оба жителя Балашихи вернулись из отпуска 26 августа. Жалобы на плохое самочувствие у них появились в аэропорту.

Ранее россиянин чуть не лишился жизни после отпуска на Шри-Ланке из-за укуса комара. Роспотребнадзор заподозрил у пассажира опасное вирусное заболевание.

