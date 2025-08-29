Захарова уличила Макрона в низкопробном оскорблении России

Захарова: Слова Макрона о России выходят за рамки приличного

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о России выходят за рамки приличного и являются оскорблениями. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы видим постоянно какие-то странные заявления президента Франции в отношении России. Иногда они переходят грань не просто разумного, а приличного, становясь просто какими-то низкопробными оскорблениями в адрес России и ее народа», — отметила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что ситуация на Украине была спровоцирована «в немалой степени при активном участии предшественников Макрона» на посту французского лидера. По ее словам, уровень риторики Макрона является проблемой не России, а самой Франции. Захарова сравнила французское руководство с «хищниками, которые питаются падалью», извлекая выгоду из украинского конфликта.

19 августа лидер Франции назвал президента России Владимира Путина хищником у ворот Европы, которому нужно «продолжать есть для собственного выживания».