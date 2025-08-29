Жулин назвал уничтожившего Валиеву человека

Александр Жулин заявил, что Камилу Валиеву уничтожил Томас Бах

Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин назвал человека, который по его мнению, уничтожил россиянку Камилу Валиеву. Он высказался на канале «RTVI Развлечения» во «Вконтакте».

По словам специалиста, это бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. «Какое ты право имеешь? Ты председатель МОК», — заявил Жулин.

В апреле стало известно, что Жулину запретили ехать на отбор к Олимпийским играм-2026 вместе со своими учениками-фигуристами. Специалист связал это с публичной критикой Баха.

Валиева не выступает на соревнованиях из-за дисквалификации. В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд отстранил фигуристку на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр — 2022 (вместе со всей сборной России).