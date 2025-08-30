Бывший тренер грозненского «Ахмата» рассказал о работе под давлением

Бывший тренер грозненского «Ахмата» Талалаев вспомнил о работе под давлением

Бывший тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев, ныне возглавляющий калининградскую «Балтику», рассказал о работе под давлением. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Талалаев высказался о давлении на тренера московского «Спартака» и вспомнил о своей работе в «Ахмате». «Вообще не понимаю, о каком давлении речь. Я два с половиной года отработал в "Ахмате". Вот это — давление», — сказал Талалаев.

Специалист добавил, что главное для тренера — сразу обговорить с руководством принципы работы и придерживаться их. «В спортивной раздевалке может быть только один хозяин, как в берлоге может быть один медведь», — резюмировал он.

Талалаев возглавлял «Ахмат» с 2020 по 2022 год. Он был назначен главным тренером «Балтики» осенью 2024-го. После шести туров нынешнего сезона Российской премьер-лиги клуб из Калининграда занимает четвертое место в таблице, набрав 12 очков.