МИД заявил о кампании по подрыву отношений с Россией в иранских СМИ

В иранских СМИ в последние дни все чаще начали появляться публикации о внешней политике России, которые не соответствуют действительности. Это является дезинформационной кампанией, цель которой — подрыв отношений между странами, заявили в российском МИД.

«Частота появления таких материалов в ограниченный промежуток времени наталкивает на мысль о проводимой враждебными России и Ирану силами скоординированной дезинформационной кампании, нацеленной на подрыв всеобъемлющего стратегического партнерства», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что 24 августа член иранского совета по определению целесообразности принимаемых решений Мохамед Садр бездоказательно заявил о передаче Россией разведывательной информации с точными координатами всей иранской ПВО Израилю. В связи с этим в МИД напомнили, что Москва «заняла однозначную позицию» касательно ударов США и Израиля по Ирану и осудила их.

Также там выразили уверенность в том, что в дальнейшем иранские коллеги будут чутко реагировать на информационные вбросы, цель которых — дискредитация дальнейшего наращивания российско-иранского сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Франция, Великобритания и Германия восстановят санкции против Ирана.