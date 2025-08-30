На трассе М3 «Украина» появится новый платный участок

Участок трассы М3 «Украина» в Калужской области станет платным до 2110 года

На трассе М3 «Украина» вводят новый платный участок. Речь идет о дороге от Бекасово до Малоярославца в Калужской области. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как следует из текста, плата за проезд на этом отрезке будет действовать до конца 2110 года. При этом водителям оставили и бесплатный вариант — параллельные участки дорог, которые указаны в приложении к документу.

Трасса М3 «Украина» соединяет Москву, Калугу, Брянск и границу с Украиной. Новый порядок проезда коснется километров с 65-го по 124-й.

Ранее в Дептрансе прокомментировали идею сделать все дороги в Москве платными. По мнению научного руководителя Института экономики транспорта и транспортной политики Михаила Блинкина, введение платы за каждый километр пробега решит проблему с пробками и высоким трафиком в Москве и других крупных городах России.