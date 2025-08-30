Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анна Калинская
Завтра
02:00 (Мск)
Ига Швёнтек
US Open (ж)
Гамбург
0:2
Завершен
Санкт-Паули
Германия — Бундеслига|2-й тур
Лечче
0:2
Завершен
Милан
Италия — Серия А|2-й тур
Ланс
3:1
Завершен
Брест
Франция — Лига 1|3-й тур
Валенсия
3:0
Завершен
Хетафе
Испания — Примера|3-й тур
01:26, 30 августа 2025Спорт

Путин призвал не политизировать спорт

Путин призвал не политизировать спорт
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин в интервью китайскому агентству «Синьхуа» заявил, что спорт нельзя политизировать, его от этого нужно максимально оградить. Текст беседы российского лидера с агентством приводится на официальном сайте Кремля.

Политик напомнил, что у России и Китая хорошие результаты в спортивном сотрудничестве. «Благодарим китайских партнеров за активное участие в международных российских спортивных проектах ... Считаем, что спорт должен быть максимально огражден от политизации», — сказал Путин.

Ранее президент России заявил, что экономические отношения Москвы и Пекина вышли на небывало высокий уровень

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Правительство России внесло изменения в правила призыва на военную службу. Какие нововведения ожидают призывников?

    Суд признал незаконным введение Трампом большинства пошлин

    Путин призвал не политизировать спорт

    Путин похвалил Си Цзиньпина

    Россия и Китай выступили в пользу реформы ООН

    Путин оценил взаимодействие с Китаем на площадке ООН

    Путин рассказал о поддержке Пекина в вопросе незаконных санкций

    Министр обороны подписал приказ о награждении Безрукова

    Путин заявил о пересмотре на Западе итогов Второй мировой войны

    В российском городе «позолотили» потерянный памятник Ленину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости