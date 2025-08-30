Путин призвал не политизировать спорт

Президент России Владимир Путин в интервью китайскому агентству «Синьхуа» заявил, что спорт нельзя политизировать, его от этого нужно максимально оградить. Текст беседы российского лидера с агентством приводится на официальном сайте Кремля.

Политик напомнил, что у России и Китая хорошие результаты в спортивном сотрудничестве. «Благодарим китайских партнеров за активное участие в международных российских спортивных проектах ... Считаем, что спорт должен быть максимально огражден от политизации», — сказал Путин.

Ранее президент России заявил, что экономические отношения Москвы и Пекина вышли на небывало высокий уровень