Раскрыты подробности нападения на экс-спикера Верховной Рады

Журналист Глагола: В экс-спикера Верховной Рады Парубия стреляли восемь раз
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Evgen Kotenko / Globallookpress.com

В экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия стреляли восемь раз. Подробности нападения на политика в своем Telegram-канале раскрыл украинский журналист Виталий Глагола.

«По информации моих источников в полиции Львова, в Парубия стреляли восемь раз», — сообщил Глагола.

Как до этого уточнил глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий, потерпевший скончался еще до приезда медиков. Уход политика из жизни также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования родным и близким Парубия, а также заявил о поисках человека, стрелявшего в него.

