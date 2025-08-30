Мир
Россия заявила о попытках исказить идею саммита с Украиной

Полянский: РФ фиксирует попытки исказить идею саммита Москвы и Киева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Дмитрий Полянский, исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН, отметил, что Россия наблюдает «много попыток» исказить смысл идеи проведения российского-украинского саммита. Об этом сообщает РИА Новости.

«Фиксируем также много попыток исказить идею проведения российско-украинского саммита», — переписать своими словами.

Он подчеркнул, что Россия готова рассмотреть возможность проведения такой встречи, однако при условии «доскональной предварительной подготовки» и наличия у нее «содержательного и значимого» наполнения.

«В противном случае она попросту лишается смысла», — отметил он.

Ранее в США одобрили продажу Украине оружия почти на миллиард долларов. До этого президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон больше не будут участвовать в финансировании Украины.

