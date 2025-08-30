Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:36, 30 августа 2025Мир

В Британии назвали безумием отправку европейского контингента на Украину

Unherd: Идея об отправке европейского контингента на Украину граничит с безумием
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Идея об отправке европейского контингента на Украину граничит с безумием, заявил британский аналитик Анатоль Ливен в статье для портала Unherd.

Он назвал имеющиеся Европе силы недостаточными, даже совокупных войск в странах, поддержавших инициативу, не хватит для полноценного развертывания миротворцев.

Аналитик отметил, что обсуждения гарантий безопасности для Киева, основанных на присутствии европейского контингента, являются попыткой заблокировать мирное урегулирование в надежде, что Россия ослабит свои позиции.

Ливен также обратил внимание на то, что попытка Европы прилечь США к участию в подобной миссии противоречит ее желанию дистанцироваться от Соединенных Штатов.

«Такая миссия была бы не только бесполезна с военной точки зрения, но и еще сильнее привязала бы Европу к повестке дня Вашингтона именно в тот момент, когда ей больше всего нужна свобода определять свою собственную», — заключил эксперт.

Financial Times сообщила, что президент США Дональд Трамп предложил привлечь Китай к обеспечению безопасности на Украине. При этом собеседник издания в Белом доме опроверг сведения о подобных дискуссиях.

До этого стало известно, что Пекин не планирует отправлять миротворцев на Украину в рамках будущих гарантий безопасности. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Историческая память, отношения с Пекином и роль в мировой политике: Путин дал интервью «Синьхуа» в преддверии визита в Китай

    В России 31 декабря объявили выходным днем

    В Британии назвали безумием отправку европейского контингента на Украину

    В украинских городах прогремели взрывы

    Российский аэропорт приостановил работу

    В российском городе начался пожар после нескольких взрывов

    Российский боец рассказал об ударах ВСУ по гражданским

    Украинский блогер объяснил смысл захоронения солдат ВСУ как неизвестных

    Путин указал на ремилитаризацию Европы

    Украине предрекли проблемы из-за ссоры между президентом и премьер-министром Польши

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости