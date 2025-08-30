Unherd: Идея об отправке европейского контингента на Украину граничит с безумием

Идея об отправке европейского контингента на Украину граничит с безумием, заявил британский аналитик Анатоль Ливен в статье для портала Unherd.

Он назвал имеющиеся Европе силы недостаточными, даже совокупных войск в странах, поддержавших инициативу, не хватит для полноценного развертывания миротворцев.

Аналитик отметил, что обсуждения гарантий безопасности для Киева, основанных на присутствии европейского контингента, являются попыткой заблокировать мирное урегулирование в надежде, что Россия ослабит свои позиции.

Ливен также обратил внимание на то, что попытка Европы прилечь США к участию в подобной миссии противоречит ее желанию дистанцироваться от Соединенных Штатов.

«Такая миссия была бы не только бесполезна с военной точки зрения, но и еще сильнее привязала бы Европу к повестке дня Вашингтона именно в тот момент, когда ей больше всего нужна свобода определять свою собственную», — заключил эксперт.

Financial Times сообщила, что президент США Дональд Трамп предложил привлечь Китай к обеспечению безопасности на Украине. При этом собеседник издания в Белом доме опроверг сведения о подобных дискуссиях.

До этого стало известно, что Пекин не планирует отправлять миротворцев на Украину в рамках будущих гарантий безопасности. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

