04:34, 30 августа 2025Мир

В ООН обеспокоились атаками ВСУ по гражданской инфраструктуре России

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Помощник главы Организации Объединенных Наций Мирослав Енча заявил, что ООН выразила обеспокоенность в связи с недавними сообщениями об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданское население и гражданскую инфраструктуру России. Его слова приводит ТАСС.

На заседании Совета Безопасности ООН дипломат указал на сообщения российских властей о новых атаках, включая удары по Белгородской, Курской и Брянской областям.

«Растущее воздействие конфликта на гражданское население Российской Федерации также вызывает обеспокоенность. <...> Мы осуждаем все подобные атаки, где бы они ни происходили. Они недопустимы и должны немедленно прекратиться», — подчеркнул Енча.

Ночью 29 августа ВСУ атаковали девять регионов. Под удар попали Брянская, Тверская, Рязанская, Тульская, Курская, Калужская, Орловская и Новгородская области, а также Крым.

