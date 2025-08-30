Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:03, 30 августа 2025Мир

Венесуэла поблагодарила Захарову за поддержку

Венесуэла поблагодарила Захарову за поддержку на фоне угроз США
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Naval Forces Central Command / U.S. 6th Fleet / Reuters

Венесуэла благодарна официальному представителю МИД России Марии Захаровой за «твердое заявление» о передвижении военных кораблей США в Карибском море, сообщил в Telegram-канале глава внешнеполитического ведомства республики Иван Хиль.

Таким образом он прокомментировал слова Захаровой о том, что Россия не приемлет угрозы применения силы в отношении суверенных государств

В частности, Хиль выразил благодарность «от имени президента Николаса Мадуро». Он подчеркнул, что «присутствие ядерных подводных лодок у наших берегов представляет неприемлемую угрозу для суверенитета Венесуэлы и для мира в нашем регионе».

Ранее FT сообщила, что военно-морские силы США направили к берегам Венесуэлы по меньшей мере восемь военных судов с несколькими тысячами военных. Кроме того, по словам одного источника, там была развернута атомная быстроходная ударная подводная лодка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Историческая память, отношения с Пекином и роль в мировой политике: Путин дал интервью «Синьхуа» в преддверии визита в Китай

    В ООН обеспокоились атаками ВСУ по гражданской инфраструктуре России

    Американский экономист объяснил торможение мирного процесса со стороны Зеленского

    Венесуэла поблагодарила Захарову за поддержку

    В российском регионе обломки беспилотника повредили НПЗ

    Стало известно об отсутствии помощи раненым наемникам со стороны ВСУ

    В России 31 декабря объявили выходным днем

    В Британии назвали безумием отправку европейского контингента на Украину

    В украинских городах прогремели взрывы

    Российский аэропорт приостановил работу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости