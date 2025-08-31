Путешествия
10:30, 31 августа 2025Путешествия

Блогерша описала некоторые привычки россиян фразой «для китайцев дикость»

Алина Черненко

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Российская путешественница Наталья пообщалась с жителем Гонконга, который десять лет провел в Хабаровске и рассказал, какие местные привычки китайцы считают дикостью. Его впечатлениями о России она поделилась в личном блоге «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

В частности, иностранцу по имени Шэнли сначала показалось странным, что россияне ходят дома босиком. По его словам, в Китае люди могут спокойно пройти в уличной обуви на кухню или гостиную и даже лечь на диван. А ходить дома босиком считается плохим тоном.

«Потом я понял, что для русских дом — это не просто стены, а место, куда они приходят ночевать. Русские очень ценят свои дома и квартиры и тратят много сил, чтобы их обустроить, даже если они не имеют их в собственности, а снимают. В русском доме всегда должно быть тепло, уютно и чисто», — такими фразами описал увиденное китаец.

Во-вторых, Шэнли сильно удивился, когда впервые увидел в российском магазине булочки с маком. Он отметил, что в Китае мак полностью под запретом: его нельзя выращивать и употреблять даже в выпечке.

«У китайцев с маком связаны плохие ассоциации — мы очень сильно пострадали от опиумных войн, потеряли часть территории, Китай тогда превратился в один большой опиумный притон. До сих пор маковые зерна у нас люди воспринимают как потенциально опасные, поскольку из них получают опиаты», — пояснил житель Поднебесной.

Еще одна привычка россиян, которая поразила Шэнли, — ходить в гости с непрактичными подарками. Он признался, что китайцы в таких случаях обычно берут с собой что-то полезное для хозяйства — например, соевый соус, упаковку яиц, бутылку растительного масла или уксуса.

Кроме того, китаец не сразу понял, почему россияне используют одноразовые бахилы несколько раз, пьют чай с сахаром и много болтают и ходят в ресторан не есть, а красиво посидеть.

Ранее другой тревел-блогер побывал в Сальвадоре и назвал некоторые привычки россиян дикими для местных жителей. Так, люди в этой стране Латинской Америки не поверили, что зимой в России можно ходить по заледеневшей поверхности реки, как будто это асфальт.

