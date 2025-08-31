Наука и техника
Метеозависимых предупредили о мощных магнитных бурях

На Землю 2 сентября обрушатся магнитные бури предпоследнего уровня мощности
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Выброс Солнцем облака плазмы ожидается во вторник, 2 сентября. Об этом предупредили исследователи Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Ученые отмечают, что солнечное вещество придет к земной орбите на второй рабочий день недели, спровоцировав магнитные бури уровня G2-G4 — среднего и предпоследнего показателей мощности.

28 августа сообщалось, что на Солнце произошла вторая за день вспышка.

Ранее эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко рекомендовал метеозависимым россиян тщательно следить за состоянием здоровья во время магнитных бурь. По его мнению, таким людям следует не паниковать, а прислушиваться к своему организму, быть активными, высыпаться и нормально питаться.

