Пашинян подчеркнул особый характер отношений Армении и России

Пашинян назвал Россию и Армению братскими странами

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите ШОС в Тяньцзине подчеркнул особый характер отношений между двумя государствами. Об этом сообщают РИА Новости.

Переговоры прошли в формате тет-а-тет. Пашинян отметил, что повестка традиционно остается насыщенной, и выразил удовлетворение уровнем взаимодействия между государствами.

«Очень рад тому партнерству и диалогу, которые между нами сложились… наш личный диалог, и конечно же, очень активный диалог между нашими братскими странами», — сказал он.

Ранее Пашинян заявил о том, что Армения может пересмотреть свое участие в интеграционных объединениях. Государство может выйти из ЕАЭС, если членство в объединении окажется несовместимым с перспективой вступления в Европейский союз.