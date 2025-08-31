Польские болельщики освистали гимн Израиля на чемпионате Европы по баскетболу

Польские болельщики освистали гимн Израиля на чемпионате Европы по баскетболу. Видео случившегося попало в трансляцию, которая доступна на Okko Спорт.

Матч второго тура группового этапа ЧЕ между сборными Польши и Израиля прошел 30 августа в Катовице. Хозяева паркета одержали победу со счетом 66:64. Перед матчем польские фанаты освистывали гимн соперника.

Чемпионат Европы по баскетболу проходит в Польше, Латвии, Финляндии и на Кипре с 27 августа по 14 сентября. После двух туров сборная Польши с 4 очками занимает второе место в таблице группы D. У израильтян 3 очка, они располагаются на третьей строчке.

14 августа специальный докладчик ООН по вопросу о правах человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе призвала Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборную Израиля от турниров. «Давайте освободим спорт от апартеида и геноцида», — написала она в соцсетях. Альбанезе поделилась постом УЕФА о смерти бывшего футболиста сборной Палестины Сулеймана Аль‑Обейда, который стал жертвой удара израильской армии по мирному населению, ожидавшему гуманитарную помощь на юге сектора Газа.