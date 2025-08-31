Прокуратура ответила на вопрос о связи между убийствами Парубия и Фарион

Ликвидация бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия и убийство экс-депутата парламента Ирины Фарион не связаны между собой. Об этом сообщил руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет, передает украинское издание «Цензор.НЕТ».

«По поводу убийства Ирины Фарион — у нас на сегодня отсутствуют какие-либо сведения, которые бы связывали эти два преступления. Это сейчас то, что нам известно», — заявил он.

Мерет добавил, что расследование убийства Парубия находится на постоянном контроле генерального прокурора. По его словам, рассматриваются различные версии, в том числе не исключается «российский след».

Ранее украинское издание «Страна.ua» допустило, что Парубий мог быть ликвидирован из мести за его предполагаемое участие в организации сожжения Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.