Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:05, 31 августа 2025Бывший СССР

Прокуратура ответила на вопрос о связи между убийствами Парубия и Фарион

Львовская прокуратура: Убийства Парубия и Фарион не связаны между собой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Андрей Парубий

Андрей Парубий. Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ликвидация бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия и убийство экс-депутата парламента Ирины Фарион не связаны между собой. Об этом сообщил руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет, передает украинское издание «Цензор.НЕТ».

«По поводу убийства Ирины Фарион — у нас на сегодня отсутствуют какие-либо сведения, которые бы связывали эти два преступления. Это сейчас то, что нам известно», — заявил он.

Мерет добавил, что расследование убийства Парубия находится на постоянном контроле генерального прокурора. По его словам, рассматриваются различные версии, в том числе не исключается «российский след».

Ранее украинское издание «Страна.ua» допустило, что Парубий мог быть ликвидирован из мести за его предполагаемое участие в организации сожжения Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп допустил арест экс-глав ЦРУ и ФБР за фейки о России

    Прокуратура ответила на вопрос о связи между убийствами Парубия и Фарион

    Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

    Трамп пожаловался на оставивших царапину на кладке Белого дома рабочих

    Выжившая при поджоге Дома профсоюзов высказалась о ликвидации Парубия

    Соратники Парубия назвали возможную причину его ликвидации

    Российский теннисист Рублев вышел в четвертый круг US Open

    Страна БРИКС решила срочно созвать сторонников из-за Трампа

    На Западе развенчали миф о похищенных украинских детях

    Наговицина перед восхождением на пик Победы подписала расписку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости