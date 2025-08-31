Из жизни
18:45, 31 августа 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» передала сообщение на фоне визита Путина в Китай

Радиостанция Судного дня УВБ-76 передала АФОНОДЕК в день старта саммита ШОС
Андрей Шеньшаков

Фото: Vladimir Smirnov / Sputnik / Pool / Reuters

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня» или «Жужжалка», передала новое закодированное сообщение. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», в котором отслеживается работа станции.

Очередное послание было зафиксировано днем 31 августа на фоне старта саммита ШОС, на котором присутствует президент России Владимир Путин.

«НЖТИ 59428 АФОНОДЕК 5598 3446», — прозвучало в эфире.

Известно, что радиостанция УВБ-76 вещает с середины 1970-х годов, ее связывают с деятельностью военных или разведывательных структур. Достоверной информации о ее предназначении не существует. Название «Радио Судного дня» она получила из-за версии, что станция может служить частью системы «Периметр».

Ранее стало известно, что радиостанция УВБ-76 передала шесть загадочных сообщений с семью словами.

