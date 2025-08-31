Спорт
00:23, 31 августа 2025Спорт

Российский теннисист Рублев вышел в четвертый круг US Open

Российский теннисист Рублев вышел в четвертый круг US Open, победив Вона
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Javier Rojas / Keystone Press Agency / Global Look Press

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США (US Open), одолев соперника Коулмана Вона из Гонконга. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, которая длилась 3 часа 10 минут, завершилась со счетом 2:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:3 в пользу Рублева. Россиянин является 15-й ракеткой мира, в то время, как Вон идет лишь на 173-м месте в мировом рейтинге.

В четвертом круге турнира Рублев встретится с победителем встречи между Александром Зверевым (Германия, 3-й посев) и Феликсом Оже-Альяссимом (Канада, 25-й посев).

Во втором круге US Open Рублев победил американца Тристана Бойера. Встреча завершилась победой россиянина в четырех сетах со счетом 6:3, 6:3, 5:7, 7:6 (7:4). Лучшим результатом Рублева на US Open является четвертьфинал, куда он выходил четырежды — в 2017, 2020, 2022 и 2023 году.

