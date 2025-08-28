Российский теннисист Рублев вышел в третий круг US Open

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл американца Бойера на US Open

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл американца Тристана Бойера и вышел в третий круг US Open. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча второго круга завершилась победой Рублева в четырех сетах со счетом 6:3, 6:3, 5:7, 7:6 (7:4). Соперники провели на корте 2 часа 55 минут. В третьем круге Рублев встретится с 173-й ракеткой мира Коулманом Воном, представляющим Гонконг.

Рублеву 27 лет, в данный момент он занимает 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Его лучшим результатом на US Open является четвертьфинал, куда он выходил четырежды — в 2017, 2020, 2022 и 2023 году.

Ранее 28 августа российская теннисистка Мирра Андреева также вышла в третий круг US Open. В матче второго круга она разгромила соотечественницу Анастасию Потапову со счетом 6:1, 6:3. Ее следующей соперницей станет американка Тэйлор Таунсенд.

US Open-2025 проходит в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября. Призовой фонд турнира составляет рекордные 90 миллионов долларов.