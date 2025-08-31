США пригрозили России санкциями во время Совбеза ООН

Guardian: США вновь пригрозили России санкциями из-за Украины

Соединенные Штаты предупредили Россию о необходимости продвижения к мирному урегулированию на Украине, пригрозив введением санкций. С таким утверждением выступило издание The Guardian.

Как указали журналисты, это обсуждалось на экстренном заседании Совета Безопасности ООН 29 августа. Заседание было созвано после ударов по Киеву в ночь с 27 на 28 августа.

Утверждается, что советник-посланник миссии США в ООН Джон Келли сказал, что атака «ставит под сомнение серьезность стремления России к миру». Также он заявил о необходимости встречи главы РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

26 августа Дональд Трамп допустил, что введет санкции против Украины, не только против России, если не увидит прогресса в урегулировании. Так, политик предупредил, что в случае их введения они станут очень дорогостоящими для РФ или Украины.

Однако до этого американский лидер выразил надежду на «очень быстрое» урегулирование ситуации на Украине, а также в секторе Газа.