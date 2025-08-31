Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:49, 31 августа 2025Мир

США пригрозили России санкциями во время Совбеза ООН

Guardian: США вновь пригрозили России санкциями из-за Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Соединенные Штаты предупредили Россию о необходимости продвижения к мирному урегулированию на Украине, пригрозив введением санкций. С таким утверждением выступило издание The Guardian.

Как указали журналисты, это обсуждалось на экстренном заседании Совета Безопасности ООН 29 августа. Заседание было созвано после ударов по Киеву в ночь с 27 на 28 августа.

Утверждается, что советник-посланник миссии США в ООН Джон Келли сказал, что атака «ставит под сомнение серьезность стремления России к миру». Также он заявил о необходимости встречи главы РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

26 августа Дональд Трамп допустил, что введет санкции против Украины, не только против России, если не увидит прогресса в урегулировании. Так, политик предупредил, что в случае их введения они станут очень дорогостоящими для РФ или Украины.

Однако до этого американский лидер выразил надежду на «очень быстрое» урегулирование ситуации на Украине, а также в секторе Газа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России заняла весь юг ДНР

    Раскрыт план Трампа по восстановлению Газы

    Силовики сообщили о вымогательствах в рядах ВСУ

    Минобороны сообщило о сбитых за три часа беспилотниках

    США пригрозили России санкциями во время Совбеза ООН

    Геологи заявили о зарождении зоны мегаземлетрясений в Атлантическом океане

    Украинцам надоело жертвовать деньги ВСУ

    Депутат Рады призвала украинцев готовиться к тяжелой зиме

    В Израиле сообщили о планах Киева запретить паломничество в Умань

    Американский дрон-разведчик заметили над Черным морем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости