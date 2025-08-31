Угрожавшего поджогами из-за отмены соцвыплат украинца депортировали из Польши

Польша депортировала украинца, угрожавшего поджогами из-за отмены соцвыплат

Польша депортировала 29-летнего украинца, угрожавшего поджогами из-за отмены соцвыплат безработным беженцам. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что молодого человека передали украинским пограничникам. Также ему запретили въезд в Польшу и страны Шенгенской зоны на 10 лет.

Президент Польши Кароль Навроцкий 25 августа наложил вето на закон о предоставлении бесплатного медицинского обслуживания и соцобеспечения для безработных беженцев с Украины.

Позднее в Польше полицейские задержали украинца, который угрожал поджигать дома местных жителей из-за отмены социальных выплат для неработающих граждан Украины. Его задержали спустя несколько часов после публикации соответствующего ролика.